Encore de mauvaises nouvelles pour ceux qui voulaient des alternatives plus récentes que les B450 et A320, et moins chères que le haut de gamme X570 ou X470, leur patience serait encore testée alors que les Ryzen 3000 et la plateforme X570 sont maintenant sur le marché depuis presque 6 mois !

Contrairement au X570 usiné directement par AMD, c'est ASMedia qui doit s'occuper des chipsets plus mainstream B550 et A520, mais visiblement le constructeur aurait un peu du mal à s'y mettre pour des raisons que l'on ignore. Parmi les dernières nouvelles, Digitimes avait rapporté en juin dernier que les chipsets en question étaient censés débarquer début 2020 suivant le démarrage de leur production en volume fin 2019; en novembre, Biostar avait même sous-entendu que les cartes mères étaient carrément prêtes, soulevant alors l'hypothèse d'un lancement au CES 2020...

Que nenni ! La conférence AMD tenu la nuit du 6 janvier, hélas un peu molle et dont le contenu (résumé ici par nos soins) était déjà assez téléphoné, n'a pas touché mot quant à l'arrivée de nouveaux chipsets pour les Ryzen 3000, ce qui voudrait dire qu'AMD ne serait pas particulièrement pressé pour les lancer ou alors qu'ASMedia traîne vraiment trop des pieds. C'est justement ce qu'indique un rapport du The China Times expliquant qu'ASMedia n'aurait même pas encore démarré la production en volume ni pour le chipset B550 ni celle du A520, et que celle-ci serait désormais planifiée pour ce premier trimestre de 2020, sans que l'on sache exactement ce qui bloque !

En tout cas, si tel est bien le cas, il faudra encore du temps pour permettre à ASMedia de se constituer des stocks suffisants et donc facilement plusieurs mois avant de voir arriver des cartes mères B550 et A520, qui pourrait ainsi débarquer (au mieux ?) vers le Computex 2020, ce qui nous amènerait à peine que quelques mois avant l'arrivée de Zen 3 semble-t-il prévue pour Q4 2020. Cela dit, B450 et A320 sont encore largement disponibles et font très bien le travail, le chipset B550 ne devrait d'ailleurs pas apporter d'évolutions particulièrement cruciales si l'on en croit ce tableau.

D'ailleurs, il se murmure aussi que c'est ASMedia qui devrait s'occuper de la conception du futur chipset X670 (et du reste de la gamme de série 600 ?) devant accompagner les Ryzen 4000, espérons que le Taïwanais sera cette fois-ci plus à l'heure ! Bien sûr, ASMedia étant un constructeur fabless, la production est évidemment confiée à l'un de ses compatriotes fondeurs sans que l'on sache exactement lequel, potentiellement TSMC, mais peut-être aussi UMC. (Source)