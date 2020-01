Absente des références de la première heure apparues en anticipation du lancement des Ryzen 3000 avant l'été, la série Tomahawk de MSI va prochainement venir étoffer encore un peu la famille X570 du constructeur avec un modèle MAG X570 Tomahawk WiFi prévu pour se positionner juste en dessous des 200 € (~189 $). Alors que la gamme Tomahawk est par tradition orientée entrée et milieu de gamme pour les chipsets AM4, c'est donc une petite surprise de voir la série faire ses débuts dans le haut du tableau, ce qui est néanmoins une très bonne initiative pour contribuer un peu à la démocratisation du PCIe 4.0 et aussi faciliter l'adoption d'un Ryzen 3000 pour ceux qui ne souhaiteraient pas pour une raison ou une autre opter (potentiellement à cause de l'absence de PCIe 4.0) pour l'une des anciennes plateformes AM4 de série 400.

À ce prix-là, en sus du socket AM4 (encore heureux, hein), vous aussi aussi un système d'alimentation du CPU totalisant 12 phases et 2 pour la mémoire, la possibilité d'exploiter jusqu'à 128 Go de DDR4-4600 et deux emplacements avec radiateurs pour SSD M.2 NVMe PCIe 4.0. Parmi ses autres caractéristiques, l'on retrouvera aussi la toute dernière norme WiFi en vigueur avec un combo Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.0 pour la partie sans-fil, ainsi qu'un contrôleur Ethernet Realtek RTL8125-CG 2.5G pour le filaire. On notera aussi la présence de 3 ports USB 3.1 Gen 2 Type-A, un seul port USB 3.1 Gen2 Type-C, et de deux slots PCIe 4.0 x16 (x16 / x4 si utilisé en duo) et dont le premier seulement est renforcé. En plus des emplacements M.2 PCIe 4.0 x4, le carte mère propose aussi 6 bons vieux ports SATA.

Pour ce qui est de la déco et du refroidissement, c'est modeste et sobre, essentiellement des tons gris et noir, sans loupiottes à l'horizon ; on distingue 3 radiateurs principaux individuels, deux pour les phases autour du socket, et l'inévitable radiateur du X570 et sa ventilation mécanique, ici de 40 mm (semblerait-il) et bien visible. MSI n'a pas spécifié la disponibilité du modèle, mais cette MAG X570 Tomahawk WiFi pourrait encore arriver ce trimestre.