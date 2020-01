Un nouveau genre de SSD a fait surface chez Enmotus - la compagnie qui a participé au développement du FuzeDrive pour AMD. En surface, le MiDrive est un SSD NVMe M.2 comme un autre embarquant un contrôleur Phison, mais sa grande particularité est de marier deux types de NAND : SLC et QLC ! Un couple paraissant contre-nature à première vue, la NAND SLC - 1 bit par cellule - étant reconnue pour son endurance et sa rapidité, à l'inverse d'une NAND QLC - 4 bits par cellule - relativement moins durable et performante, mais aussi beaucoup moins chère.

Contrairement à ce qu'on aurait pu penser de prime abord, dans le cas du SSD MiDrive, la NAND SLC ne servira pas de cache, mais pour le stockage principal des données, ce qui est fait plutôt rare de nos jours où la NAND TLC s'est généralement imposée dans ce rôle - hormis quelques exceptions comme les SSD EnduroSLC de Greenliant. Rappelons que dans le cas de la NAND QLC, une portion est généralement utilisée comme pseudo cache SLC faisant office de buffer plus rapide et permettant de palier les performances en retrait de ce type de mémoire flash à cause d'une complexité accrue, et dont les débits s'effondrent une fois son pseudo cache SLC rempli. Accessoirement, Intel aussi pratique déjà des mélanges QLC + 3D XPoint avec ses Optane Memory H10, mais dans son cas la mémoire Optane ne sert strictement que de cache.

Avec le MiDrive, Enmotus a tenté une approche un peu différente. Point de pseudo cache SLC, mais de la vraie NAND SLC pour le stockage primaire des données activement sollicitées. En contraste, la NAND QLC installée en parallèle est exploitée uniquement pour le stockage des données rarement utilisées. Vous l'aurez compris, l'objectif est de solliciter plus fréquemment la NAND la plus endurante et rapide du lot, et de laisser l'autre au frais autant que possible, bien évidemment dans l'espoir de prolonger aussi la durée de vie du SSD. Un fonctionnement hybride qui n'est pas sans rappeler le principe du disque dur SSHD, sans le mélange de technologie ni l'objectif d'endurance, bien sûr. Mais comme avec ce dernier, c'est la partie logicielle qui déterminera à chaque fois le lieu de stockage pour chaque donnée, ce qui sous-entend naturellement une certaine période d'"apprentissage" au fur et à mesure que le SSD se rempli et de l'accès des données - le "Mi" de MiDrive est d'ailleurs basé sur le terme "machine intelligence".

Enmotus and Phison Electronics are jointly demonstrating Enmotus' performance enhancing MiDrive ™ SSD technology.

By blending static SLC for primary storage, with cost effective QLC NAND on the same consumer NVMe device, MiDrive SSDs deliver the performance of high end SSDs while allowing OEMs to meet the price points and capacities demanded by users.

Unlike current QLC implementations that utilize a portion of the QLC to mimic an SLC cache, Enmotus' Machine Intelligence technology keeps your active data / games in the true SLC and stores infrequently used data on the QLC - automatically.

In addition to performance and cost benefits, MiDrive increases SSD endurance by minimizing the write amplification associated with caching, which allows cost effective QLC to be deployed in volume notebook applications.

MiDrive NVMe SSDs are currently sampling to OEMs.