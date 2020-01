Intel a lancé sa gamme Cascade Lake-X sur socket LGA2066. On a vu que le flagship, alias le Core i9-10980XE, passait un sale quart d'heure face aux Threadripper 3000 constituant la plateforme directement concurrente HEDT, mais aussi face au mainstream Ryzen 9 3950X, toutes ces puces étant meilleures que lui. Eh bien on pensait qu'Intel s'arrêterait là, mais il se trouve qu'un nouveau flagship vient d'être déniché. Il serait nommé langoureusement 10990XE, aurait 22 coeurs et 44 threads, 22Mo de L2 et 30.25Mo de L3, et surtout son TDP serait gargantuesque. Affiché à 380W, il serait en partie expliqué par les fréquences. En effet, le sample déniché pédalerait de 4 à 5 GHz selon la charge, avec en ligne directrice plus de coeurs chargés = moins de GHz.

Ce n'est pas anodin comme améliorations, puisque AMD, avec son seul 3960X, met à mal toute la gamme HEDT Intel, à qui il ne reste plus que le prix pour se battre. Le 10990XE, s'il existe, devrait offrir des performances approchantes, mais derrière malgré tout, à un prix qu'on pourrait imaginer bien sous celui de l'AMD. Rien n'est officiel, mais ce ne serait pas déconnant de voir un tel CPU débouler, reste la question de la qualité des cartes mères, car accepter et tolérer un tel TDP n'est pas donné à tout le monde.

Crédit image @Chiphell