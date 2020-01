Avec un marché de 418,3 milliards de dollars en 2019, les semi-conducteurs sont loin d’être une source de revenus anecdotique. Bien qu’en perte de vitesse, avec une diminution de sa quantité de 11,9 % par rapport à l’an dernier, tous les acteurs ne sont pas égaux, loin de là.

En effet, 2019 a vu le retour d’Intel sur le trône du plus grand vendeur de silicium en termes de bénéfices (contre second en 2018), avec 65,8 milliards de dollars en 2019, soit une baisse de 0,7 % annuelle. À côté de cela, Samsung, SK Hynix et Micron dévissent avec respectivement des baisses de 29,1 %, 38,1 % et 32,6 %, ce qui représente tout de même 52,2 milliards de dollars, 22,4 milliards de dollars et 20,0 milliards de dollars.

À nos yeux, revoir Intel devenir roi a de quoi surprendre : face à AMD, sur le plan CPU, la dégringolade est flagrante ! Cependant, vous ne manquerez pas de constater que cet AMD, justement, est absent du classement... car si les processeurs sont, certes, une pièce clef des machines, ce n’est pas celle qui rapporte le plus, surtout auprès des professionnels. En effet, fidèle à sa nouvelle stratégie, Intel bascule vers un business orienté sur la mémoire, avec notamment sa 3DXPoint présente dans les modules Optane ainsi que dans les SSD de la firme, qui se vendent comme des petits pains auprès des pourvoyeurs de serveurs.

La dream team in da place!

Notez tout de même la présence de ST Microelectronics à la huitième place, avec 9 milliards de dollars, un fondeur bien de chez nous — cocorico — puisqu’implanté en partie du côté de Grenoble. Néanmoins, sa spécialité se situe dans les microcontrôleurs orientés mobilité voire IoT : pas de quoi voir un CPU ou des barrettes de RAM made in Europe avant un bon bout de temps ! (Source : Gartner via TechSpot)