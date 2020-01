Au CES, AMD n’a pas manqué de tenir sa keynote. Et pour cause, au vu du remue-ménage que la firme a causé niveau CPU depuis l’arrivée de Zen, il y avait matière à fanfaronner un peu. Cependant, certains spectateurs n’ont pas pu s’empêcher d’être déçus, car dans le registre des cartes graphiques, rien n’a été annoncé au-dessus des RX 5700 XT. Pourtant, le concurrent vert possède des RTX 2070 Super, RTX 2080 Super et RTX 2080 Ti dans ces segments-là, et pour le joueur aisé, le manque de concurrence n’est jamais à voir d’un très bon œil.

Or, à l’occasion du CES, des séances de questions/réponses ont été organisées — un fait habituel sur ces grands salons — et un invité de chez PC World en a profité pour questionner Lisa Su, la PDG des rouges, quant à la présence d’un GPU AMD sur le très haut de gamme.

Pour une fois, la réponse a été claire :

[Rire] Je sais que ceux sur Reddit veulent un Navi haut de gamme ! Vous devez vous attendre à ce que nous en ayons un, et qu’il est important d’en avoir un. Le marché des cartes graphiques dédiées, plus spécifiquement concernant le haut de gamme, est très important pour nous. Donc vous devez vous attendre à un futur Navi haut de gamme, bien que je ne commente habituellement pas des produits non annoncés.

Évidemment, ni prix, ni spécifications, ni dates, mais le contraire aurait été étonnant (et plus dans le caractère de tonton Huang, qui officie quant à lui chez NVIDIA), mais cela est toujours rassurant de voir AMD concerné par son absence des segments phares des gamers.

Au niveau des rumeurs, les OEM annonceraient des gains importants de consommation pour RDNA 2, ce qui ferait pencher la balance pour l’annonce de Big Navi vers juin, au Computex, voire juillet pour fêter l’anniversaire de la RX 5700 (XT). Pas de quoi satisfaire les impatients dans l’immédiat, mais cela a des chances de concorder avec les RTX 7 nm, dont les partenaires déploreraient l’absence de communications à leur sujet. Un bel imbroglio pour une guerre ouverte à la mi-2020 ? Nous attendons cela avec impatience ! (Source : AnandTech)