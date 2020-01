Quand la patronne du RTG a dévoilé la RX 5600 XT lors du CES, les specs étaient bien établies. 2304 stream processors, des fréquences de 1130/1375/1560 MHz pour le GPU/Game/Boost, et 6 gigots de GDDR6 à 12 Gbps sur bus 192-bit . Le TDP dans tout ça était donné pour 150W, avec une prise 8 pins, AMD n'avait pas recommencé ses bêtises comme lors du lancement de la RX 480. Sapphire avait mis à jour son site avec la Pulse RX 5600 XT, reprenant presque les spécifications d'AMD données ci-dessus avec 1560/1620 MHz pour le game/boost. Et puis Nvidia a baissé de 50$ le MSRP de ses RTX 2060, histoire de pourrir la vie des RX 5600 XT.

Or il se trouve que Sapphire, discrètement, a mis à jour la page produit. La carte graphique Pulse se trouve sacrément boostée, et tout ça pour une simple augmentation du TDP de 10W, soit 160W. Les fréquences GPU passent désormais à 1315/1615/1720 MHz, tandis que la VRAM sur passe de 12 à 14 Gbps. Inutile de dire que ça pose question sur plusieurs points. Premièrement, est-ce que les cartes de référence resteront aux fréquences initiales, et sinon quelles versions testeront les sites ? Deuxièmement, cela montrerait qu'AMD pouvait calibrer mieux que ça sa carte s'il a suffi de pousser les fréquences à la seule évocation du mot RTX 2060. Troisièmement, AMD ne va- t-il trop rapprocher la RX 5600 XT de la RX 5700 avec laquelle elle partage la puce Navi 10 ? Vivement le 21 que ce sketch termine et qu'on découvre l'état des lieux, ainsi que le satrifs définitifs.