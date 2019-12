Depuis fin 2017, Intel est pris d'une fièvre aiguë du recrutement, marquée par les arrivées notables de Raja Koduri et Jim Keller, en passant par l'architecte en chef Xbox de Microsoft, mais aussi bon nombre de "talents du marketing" comme Chris Hook et Karen Walker - même si pour 3 d'entre eux, cette expérience fut très brève et rapidement avortée pour des motifs restés obscurs, mais assez preuve que le fondeur cherche toujours encore son droit chemin, autant sur le plan technique qu'en termes d'image, et c'est pas franchement gagné.

Dans tous les cas, cette fièvre est toujours d'actualité, puisque le fondeur vient tout juste de s'offrir les services de Dr. Gary Patton (voici son profil LinkedIn), l'ancien CTO de GlobalFoundries et aussi ex-président de la division Microélectronique d'IBM à la tête d'une équipe d'environ 1600 personnes ! Un monsieur barbu avec pas mal de bagages donc, et dont le travail chez GlobalFoundries était de diriger la R&D des procédés de gravures next-gen 7nm et plus fins et prendre toutes les décisions de direction en la matière, jusqu'à ce que l'entreprise jette l'éponge en été 2018.

L'individu occupait un rôle identique chez IBM jusqu'en 2015 et au rachat par GlobalFoundries des technologies de fabrication d'IBM. Il va de soi que le dernier changement de stratégie de GloFo et sa décision de se concentrer sur des procédés 12/14 nm éprouvés, ainsi que des processus de fabrication plus spécialisés, notamment pour éviter la compétition (coûteuse) avec TSMC et Samsung, ont chamboulé l'organisation interne et les rôles d'employés plus ou moins expérimentés comme Dr. Gary Patton, et a donc inévitablement provoqué de nombreux départs au fil des derniers mois.

Et c'est ainsi que Gary s'est retrouvé chez Intel ! Son nouveau poste ? Vice-président d'entreprise et directeur général de l'habilitation de conception (ou corporate vice president and general manager of design enablement) sous l'aile de Mike Mayberry, le CTO du fondeur de Santa Claus Clara. Notamment, Dr. Patton sera responsable de la création d'un écosystème pour prendre en charge la mise en œuvre de produits utilisant une "technologie de processus particulière". Entre autres, il gérera la création de nouveaux PDK (Process Design kit), brevets (IP, Intellectual Property) et outils. Un représentant de la compagnie - Will Moss - a confirmé l'authenticité de la nouvelle, mais a refusé de la commenter davantage, idem du côté de l’intéressé lui-même, tandis que GlobalFoundries s'est contenté de confirmer le départ de Patton la semaine dernière.

C'est donc un énième recrutement externe de taille pour Intel, à supposer que le recrutement soit approuvé par Jemporte alors que la compagnie avait longtemps pour tradition de promouvoir ses talents en interne, et qui vient s'ajouter là-haut à ceux d'anciens de chez AMD ou encore de Qualcomm. Une collection assez impressionnante de talents, mais dont le gros du travail ne portera certainement pas de fruits avant quelques années encore. En fin de compte, se trouver au creux d'une vague n'est pas systématiquement une terrible malédiction, puisque cela permet parfois aussi d'attirer des individus prêt à relever les nombreux défis (et d'autant plus quand il y a de gros moyens à disposition) ! (Source)

Rien à dire, c'est quand même le plus BG du lot !