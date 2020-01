Panther et Phantom Canyon se dévoilent, des NUC 11 sauce Tiger Lake et Xe Graphics !

La tournée des Canyon continue chez Intel. Parallèlement aux derniers NUC Ghost Canyon "Element" (soi-disant) modulaires du fondeur, voici qu'arrivent aussi la troupe Panther Canyon et Phantom Canyon, ou NUC 11 Performance et NUC 11 Extreme de leur nom commercial ! Dans l'arbre généalogique "spirituel" de la gamme, Panther et Phantom Canyon sont les successeurs des NUC précédant Hades Canyon (millésimé 2018 avec Kaby Lake et Vega) et Skull Canyon (millésimé 2016 avec Skylake et Iris Graphics) faisant ainsi entrer la famille NUC Fanless dans l'ère de la génération Intel 10 nm+ avec Tiger Lake.

Ainsi, les NUC 11 Extreme et Performance représentent une nouvelle ligne de PC desktop ultracompacts, mais aussi avec pas mal de punch (pour la taille). Le nouveau SoC Tiger Lake-U en question servant de base aux NUC 11 affichera un TDP maximum de 28 watts (contrairement aux CPU 45 W de série-H auparavant) et proposera des variantes de CPU de gamme Core i3, Core i5 et Core i7.

Le plus important ici, c'est que Tiger Lake-U apportera normalement plusieurs des dernières nouveautés hardware du fondeur, notamment l'architecture CPU Willow Cove - la successeur attendue de Sunny Cove (pourtant à peine arrivé...) - et la nouvelle architecture iGPU Xe Graphics, ce qui serait par ailleurs aussi la première sortie commerciale de l'une comme de l'autre. À ce propos, on se souviendra qu'Intel avait annoncé lors d'une conférence de presse à l'IDC en juin dernier que l'iGPU de Tiger Lake devrait sérieusement poutrer par rapport à la Gen11, on ne demande maintenant plus qu'à voir !

Panther Canyon ou NUC 11 Performance.

Intel NUC 11 Extreme Performance Famille Tiger Lake-U TDP 28 W CPU Core i5 et Core i7 Core i3, Core i5 et Core i7 GPU iGPU Intel Xe Graphics + GPU dédié d'un tiers (TBD) avec 6 ou 8 Go de VRAM iGPU Intel Xe Graphics DRAM dual channel jusqu'à 64 Go DDR4-3200 So-DIMMS Support Intel Optane Memory M10 + H10 dual channel jusqu'à 64 Go DDR4-3200 So-DIMMS Support Intel Optane Memory M10 Stockage slots M.2 22x80/110 M-key PCIe x4 4.0 NVMe slot M.2 22x80 M-key PCIe x4 4.0 NVMe Réseau Ethernet Intel 2,5 GbE Intel Wireless-AX 201 802.11ax, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5 Ethernet Intel 2,5 GbE Intel Wireless-AX 201 802.11ax, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5 Connectique HDMI 2.0b Mini DisplayPort 1.4 2 x Thunderbolt 3 HDMI 2.1 Mini DisplayPort 1.4 2 x Thunderbolt 3 Quand ? H2 2020 H2 2020

Sur le papier, c'est tout de même assez sympathique. On notera tout particulièrement la présence de PCIe 4.0 pour le stockage via SSD M.2, d'une carte réseau 2,5 GbE, un GPU dédié pour le NUC 11 Extreme et du HDMI 2.1 pour le modèle NUC 11 Performance - bizarrement, le NUC 11 Extreme (pourtant la variante supposément "gaming") n'en profiterait pas. En tout cas, on connaît maintenant presque tout à propos des futurs NUC 11, sauf le petit détail du prix, et il se murmurerait déjà que ça pourrait se faire payer assez chèrement... Rendez-vous la seconde moitié de 2020 pour le découvrir ensemble ! (Source : FanlessTech)

Et l'autre kifépeur !