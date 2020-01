On passera rapidement sur le classement des meilleures ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), que ce soit sur consoles ou sur PC, en revanche on peut s'intéresser plus volontiers aux 10 meilleures ventes par revenus chez Steam (incluant DLC et autres micro-transactions). Cette semaine voit l'arrivée de deux nouveautés qui font une belle entrée dans le tableau, à savoir Dragon Ball Z: Kakarot et Romance of the Three Kingdoms XIV. Si le premier n'est pas exempt de défauts, que dire du second qui se fait littéralement lapider par les joueurs sur Steam...

Top Ventes du S.E.L.L. Semaine 02 Semaine 01 # PC PS4 Xbox One PC PS4 Xbox One 1 Battlefield V Call Of Duty: Modern Warfare Call Of Duty: Modern Warfare Les Sims 4 - Édition Standard Call Of Duty: Modern Warfare Call Of Duty: Modern Warfare 2 Les Sims 4 - Édition Standard FIFA 20 Rage 2 Football Manager 2020 FIFA 20 Star Wars Jedi: Fallen Order 3 World of Tanks - Édition Collector Star Wars Jedi: Fallen Order FIFA 20 Red Dead Redemption II Star Wars Jedi: Fallen Order FIFA 20