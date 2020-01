Ghost Canyon ou NUC 9 Extreme est le nouveau plan d'Intel d'une gamme de mini PC "puissant", dont on avait entendu parler une première fois en détail fin octobre, nous permettant d'y découvrir les spécifications supputées des machines à base de Core 9e génération - i5-9300H, i7-9750H et i9-9980HK - et un nouveau concept de plateforme baptisé "The Element", que le fondeur aurait l'audace de qualifier de "modulaire". Ce dernier n'est d'ailleurs plus une rumeur, puisqu'Intel a publié début décembre les détails des deux premières plateformes "Element", pour l'instant uniquement avec Core Whiskey Lake de 8e génération : Butler Beach et Austin Beach.

On attend maintenant de voir ce que ça va donner avec la version NUC 9 Extreme, et quoi de mieux qu'un CES 2020 pour officiellement marquer le début de leur carrière ? La puce a été mise à l'oreille par le teasing d'Adata pour sa nouvelle gamme de mini-PC gaming XPG Gaia, qui ressemble par ailleurs comme deux gouttes d'eau au NUC Ghost Canyon d'Intel aperçu en octobre, hormis pour le p'tit coup de peinture et le logo XPG. D'après les spécifications partagées par Adata, le XPG Gaia aurait un emplacement PCIe de libre pour accueillir une carte graphique dédiée de 20,32 cm de long - il fallait au moins ça pour supporter l'appellation "gaming" - et embarquerait une alimentation de 80PLUS Platinum de 500 W - des caractéristiques qui correspondraient à ce qui avait été aperçu encore une fois chez le NUC Ghost Canyon original.

À voir si Adata osera des configurations hardware différentes de celles qu'Intel planifierait de proposer. En tout cas, avec "The Element", Intel laisserait aussi aux constructeurs la possibilité de modifier l'écosystème de la plateforme et de se permettre plus de liberté quant à la conception et au design, certainement dans l'espoir de convaincre plus facilement d'autres constructeurs de rejoindre le mouvement et de voir son nouveau concept de plateforme réussir. Le CES nous en montrera sûrement beaucoup plus, chez Adata et Intel, mais aussi ailleurs ! (source)