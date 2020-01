Zen 3 de plus en plus avéré dans le noyau Linux

Au niveau des numérotations des versions du noyau Linux, la prochaine se profile pour être la 5.5, mais au niveau des patchs, c’est dans la 5.6 que sont ajouté les changements majeurs. Et parmi ceux-là, certains croustillent : en effet, il est question de Zen3, la future microarchitecture des rouges, alors même que Zen2 vient tout juste de terminer son tour complet avec les versions mobiles et HEDT du CES.

Alors que les modifications précédentes ne concernaient encore que des mises à jours des drivers des sondes thermiques, cette fois-ci les choses sont plus sérieuses. Déjà, nous remarquons l’arrivée deux deux nouveaux périphériques dans le pilote gérant les ponts nord d’AMD, d’identificateur 0x1654 et 0x1653, tous deux de la famille 19 h, elle-même associée à Zen3 si la numérotation suit son ordre logique.

Après les chiplets, du 7 nm et 64 cœurs, les attentes sont hautes pour Zen3 !

Ce n’est pas tout, car des modifications ont également été apportées sur le système de détection et de corrections d’erreurs (AMD EDAC/MCE) : aucun doute, Zen3 est en préparation voire en test en interne chez les rouges ! Bien sûr, cela ne signifie en rien que le produit est prêt pour les consommateurs — il faut pour cela que les commandes soient passées et honorées par les fondeurs, et que l’emploi du temps marketing concorde avec celui de la technique — mais cela est plus qu’encourageant ! (Source : Phoronix)