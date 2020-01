Même si l'on est resté sur sa faim jusqu'ici suivant la conférence AMD et celle d'Intel, sans oublier l'absence d'une grande messe chez NVIDIA (mais qui avait un peu de neuf quand même), pour la majorité des constructeurs, le CES 2020 reste la plateforme parfaite pour profiter d'une bonne visibilité et présenter au monde ses nouveaux produits à venir progressivement au fil de l'année. Aujourd'hui, intéressons-nous brièvement aux divers nouveaux objets que Phanteks a mis à l'affiche en cette période du CES 2020 et qui sont prévus pour une commercialisation plus ou moins immédiate.

Tout d'abord, la gamme Eclipse du constructeur accueille un modèle P300A, qui vient donc se positionner en début de gamme en dessous des Eclipse P600 et Eclipse P350X - que nous avons testé. C'est un châssis ATX moyen tour plutôt compact affichant des dimensions de 450 x 200 x 400 mm et qui fait usage du mix habituel de matériaux (verre, ABS, acier), ce qui ne l’empêche pas d'être en mesure d'accueillir une mobale E-ATX - dans la limite d'une largeur de 275 mm. La façade est en mesh ultra-fin qui servirait également de filtre aux deux ventilateurs 120 / 140 mm pouvant être installés derrière, en sus d'un 120 / 140 mm sur le dessus (également filtré) et un 120 mm à l'arrière (le seul ventilateur inclus avec le boîtier).

Dans l'ensemble, le P300A semble ne pas déroger à la qualité que l'on retrouve habituellement chez les boîtiers de Phanteks, il faut naturellement garder à l'esprit qu'il s'agit tout de même d'un modèle d'entrée de gamme. On vous épargnera le tour complet du propriétaire, d'autant plus qu'il n'est pas bien différent des P300 existants et vous pouvez retrouver toutes ses caractéristiques directement chez le constructeur via le lien ci-dessous. On devrait le voir débarquer courant janvier et au prix indicatif de 54,90 €, ce qui nous parait tout de même franchement correct.

Ensuite, une plaque de distribution D120 de série Glacier, seconde de sa gamme ! Le genre d'objet à réserver aux amateurs de "vrai" watercooling avec des circuits complets aux tubes bien rigides comme il faut et qui aiment la vue d'un montage aussi propre que possible. L'idée de ce rectangle en acrylique est de s'installer sur l'emplacement du ventilateur 120 mm en extraction, et de faciliter le tubage du circuit et des différents composants. Enfin, le D120 dispose de 3 fentes pour ne pas totalement bloquer le flux d'air, mais ce que vous perdrez en ventilation, il le compensera surtout avec du style grâce au combo finition miroir et aRGB (et autant de câbles en plus). Idem, comptez ici aussi sur une arrivée courant janvier avec un prix indicatif de 74,90 €.

On termine avec les haut-parleurs Evolv Sound Mini Speakers taillés conformément à la silhouette du boîtier Evolv X du même constructeur, dont ils seront forcément un complément esthétique parfait. Individuellement, les enceintes produiront un total de 6 W RMS, donc vraiment pas de quoi décoiffer la voisine. Il vous faudra les brancher entre-elles en micro-USB, en USB pour l'alimentation et avec un jack 3,5 mm pour l'audio sur le PC. De la même manière que la façade du boîtier représenté ici, deux bandes RGB agrémentent les côtés de l'avant de chaque enceinte, contrôlables et configurables directement depuis l'enceinte "maître". Malheureusement, à l'inverse du RGB intégré de certaines enceintes utilisé pour un éclairage ambiant de la pièce, les loupiottes des Evolv Sound sont purement décoratives et sans aucune utilité pratique. Heureusement, le prix est à l'image des enceintes et de leur fiche technique : 24,90 € (et disponible en janvier).