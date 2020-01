Intel a fait son CES, et il en est ressorti pas grand-chose au final, comme AMD le géant a tablé sa communication sur le portable gaming avec Tiger Lake et ses iGPU à base de Xe. Pour le desktop, alors que le lancement serait prévu pour le mois d'avril, rien ne fut dit au sujet de Comet Lake-S. On a déjà eu des fuites qui s'avèrent plausibles même si rien n'est confirmé, et pour cause c'est toujours silence radio sur la totalité de la gamme. Toutefois, ce n'est pas parce que le géant a magnifiquement éludé le sujet que les processeurs n'existent pas, et comme à la belle époque des Nehalem LGA1366, on trouve des samples de présérie sur la toile.

Évidemment, à ce stade, les processeurs n'ont pas atteint leur vitesse de croisière, et il faut tabler sur des fréquences moindres. Momomo pour Twitter a posté une vidéo où sont présentés les samples de "10900k" et "10600k", sur carte mère inconnue LGA1200. Le 10 coeurs moulinait à 2.5 GHz, tandis que le 6 coeurs était à 3 GHz, ce sont les fréquences de base. Les boosts étaient bas également du fait, selon l'auteur, de bios encore buggés de la carte mère B460 utilisée. Sur Cinebench, l'hexacore a donné 2928 points, le décacore 4215. À titre d'exemple, un 9900K donne à peu près 4500 points, le 3700X 5000 points, le 3900X 7100 points. Il reste du chemin à parcourir pour que le produit sorte, mais l'existence même de ces tests sur des exemplaires de présérie montre que la chose avance en coulisses, ce qu'il n'est pas possible de dire au sujet des CPU 10nm puisque rien de palpable n'est montré.