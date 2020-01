Alors que les conférences d'AMD et d'Intel se sont jouées à 23h hier et 1h du matin chez nous, Nvidia a déjà dévoilé ses plans proches. Il n'y aura pas de salon Nvidia au même titre que ses concurrents, ce qui montre bien que le caméléon agira en fonction de ce que fera AMD, c'est l'avantage du leader ayant un coup d'avance et qui peut orchestrer comme bon lui semble son catalogue. Si d'un point de vue hardware on restera sur note fringale, on aurait aimé des mots pour Ampere. Versant logiciel, on peut dire que les verts ont mis le paquet si on met de côté les moniteurs G-Sync Ultimate qu'on vous a présentés dans la journée d'hier, ici et là.

Premièrement, le pilote Geforce 441.87 WHQL est arrivé. Il n'est pas venu seul comme vous pourrez le voir. Il apporte le support du DLSS et du Raytracing pour le jeu Wolfenstein YoungBlood, il faut dire qu'on l'attendait depuis un bon moment, on verra dans un article ce que tout ça apporte. Notez que la mise à jour pour le jeu arrivera cette semaine. Ensuite Nvidia a introduit dans son panneau de contrôle une option 3D nommée Maximum Framerate, qui permet de choisir quel niveau de perf vous souhaitez avoir dans votre jeu, traduire par la valeur maximale car la minimale est bloquée à 40, une sorte de Radeon Chill en somme.

Le filtre Sharpen de côté a reçu des améliorations, il est désormais possible d'utiliser le GPU pour la mise à l'échelle, et ce que le filtre soit activé ou pas. Ca marche aussi bien via le panneau de contrôle que par Freestyle via Geforce Experience (testé par nos soins). Autre amélioration, ciblée réalité virtuelle : le VRSS, acronyme de Variable Rate Super Sampling, est une amélioration visuelle basée sur le Variable Rate Shading pour les casques, le but est d'améliorer le rendu au centre de l'image en appliquant dynamiquement un suréchantillonnage jusqu'à 8x. Et l’objectif de conserver les 90 ips au centre est maintenu par ce biais. Enfin il est possible d'utiliser un filtre de séparation dans Freestyle qui marche avec Ansel également, ce qui vous permet de montrer vos images/vidéos avec deux filtres différents, pratique pour comparer !

Cliquez pour agrandir, normal à gauche, pastellisé à droite, et au milieu, la barre de fer !

Pour le côté sérieux et bosseur, il y a de nouveaux matériels labellisés RTX Studio. Derrière ce nom se cache du matos certifié RTX, comprenant donc des Geforce RTX ou des Quadro RTX, capables de se servir des RT Cores pour accélérer des tâches de rendu par exemple. On compte en plus le HP Envy 32 All-in-One, les Acer ConceptD 7 Ezel, Ezel Pro et ConceptD 700. Enfin chez Lenovole Legion Y740 Studio Edition est ajouté à la liste. Pour ces engins, il faudra utiliser les pilotes Studio pour les exploiter. Retrouvez ici et là une liste des applications qui moulinent déjà avec !