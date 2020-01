AMD va faire son chaud show à 23h, donc dans quelques minutes. Si d'un point de vue processeur on peut attendre des infos sur les APU avec Zen 2, moins vraisemblablement sur Zen 3, et logiquement sur le B520 et B550, c'est RDNA2 qui focalise les attentions, si tant est qu'il soit évoqué voire montré ce soir. L'année dernière à pareille époque, Lisa Su avait entoné le mot Navi une seule fois, à la fin. En tout cas pour les projets des rouges, qui devraient inclure les consoles, il va falloir mater la conférence. Suivez-là ici-même et réagissez à chaud.

23h01 : ça débute, et elle a la banane Lisa. Recap de ce qui a été déjà lancé, Ryzen, TR, Radeon, EPYC