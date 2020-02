Corsair s'attaque au haut de gamme

Pas plus tard que le 7 janvier, nous annoncions l'arrivée d'un nouveau ventirad de chez Corsair. Après quelques essais plutôt discrets sur le segment de l'entrée de gamme avec les A50 et A70, la marque n'avait plus réitéré l'expérience, se focalisant sur les AIO et le watercooling. Mais voilà, c'était, semble-t-il, pour mieux rebondir ! L'A500 fait son apparition et nous en avons un exemplaire en test. Cette fois c'est du haut de gamme, avec des cibles clairement identifiées chez Noctua et be quiet!. On sait de quoi sont capables ces derniers, mais que nous réserve la marque californienne ? C'est ce que nous allons voir pas plus tard que tout de suite. Page suivante svp !