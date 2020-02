Icy Dock prouve encore une fois qu'il reste toujours au moins un intérêt à avoir des boitiers avec des baies 5,25" en façade, en l'occurrence celui de pouvoir s'en servir pour augmenter la capacité d'accueil de supports de stockage, la spécialité de niche du fabricant depuis plus années maintenant. Certes, on ne peut ignorer un sentiment de déjà-vu face au "nouveau" ToughArmor MB720M2K-B et c'est bien normal puisqu'il s'agit ni plus ni moins d'une variante du ToughArmor MB699VP-B introduit en janvier 2018.

Le principe de base reste ainsi exactement le même avec un boitier solide 5,25" essentiellement fait d'acier et d'ABS disposant de 4 baies en façade et de 2 ventilateurs 40 mm sommairement ajustables (Off/ Low/ High) collés sur son derrière (attention, il parait qu'ils sont assez sonores, ce dont on n’en doute pas vu la taille). En tout cas, c'est une ventilation qui ne sera certainement pas de trop, puisque la raison d'être du MB720M2K-B reste l'accueil d'un maximum de 4 SSD PCIe x4 NVMe, sauf que ceux-ci devront cette fois-ci être au format M.2 (au lieu de U2 avec le MB699VP-B), peu importe le standard de 30 à 110 mm avec une installation sans-outil et un système de verrouillage facilement ajustable !

Évidemment, protocole NVMe oblige, une interface SATA eut été une bride handicapante, le MB720M2K-B conserve donc l'interface miniSAS HD (SFF-8643) avec un connecteur par SSD pouvant garantir une bande passante de 32 Gb/s par canal, tandis que l'alimentation est assurée par 1 ou 2 câbles SATA 15 pins selon la quantité de SSD à alimenter, sans oublier la mise à la terre EMI pour protéger contre les dommages électriques. Bien sûr, cela implique qu'il faut aussi disposer d'un matériel approprié, par exemple un adaptateur SAS ou une carte contrôleur RAID compatible SAS.

Pour le reste, le MB720M2K-B fait naturellement aussi bon usage du savoir-faire du fabricant en matière de refroidissement et chaque baie amovible dispose de son propre couvercle-radiateur avec pad thermique, en sus d'une grille à l'avant pour le flux d'air. On ne sait pas encore ce que ça coûte ni quand cette nouvelle référence sera disponible, par contre, elle sera garantie 3 ans comme la majorité du reste du catalogue Icy Dock. À titre d'exemple, la version U2 se négocie en moyenne pour 235 $ ou 230 €...