Duel de flagship sur plateforme Mainstream !

Lors du lancement officiel des processeurs AMD s'appuyant l'architecture Zen 2, les rouges ont également dévoilé un Ryzen 9 3950X constitué de 16 cœurs et censé être commercialisé en septembre. Las, il fut reporté par AMD de 2 mois, à la grande déception de ceux qui l'attendaient de pied ferme. L'attente approche de son terme, la commercialisation débutant ce jour. En face, Intel fourbit la contre-attaque avec ses Comet Lake sur plateforme Mainstream et Cascade Lake-X pour HEDT. Si ces derniers ne devraient plus tarder sur la plateforme LGA2066, Intel a cru bon de faire perdurer quelque peu son LGA 1151 à l'aide d'un Core i9-9900KS, version survitaminée du 9900K, mais également plus chère... Quelles sont les performances tant en application qu'en jeu de ces 2 processeurs ? Quid des consommations réelles et capacités d'overclocking ? Réponses à toutes ces questions dans ce dossier au sein d'un panel de 25 processeurs.

• Côté street price, ça dit quoi ?