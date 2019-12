Du 1080p silencieux et efficace

Les prémices de l'architecture RDNA ont démontré le retour de AMD sur le marché des GPU, bien que le fabricant a décidé comme à son habitude d'attaquer par le moyen de gamme. Mais dans le but de fournir des cartes graphiques adaptées à tout le monde pour cette fin d'année, AMD a choisi de poursuivre sur l'entrée de gamme ses puces Navi 14 plus abordables installées sur les RX 5500 XT, venant de ce fait concurrencer les verts sur leurs GTX 1650 SUPER. Et cette fois, les fabricants ont choisi d'avoir des carnets de références plus légers, comme ASUS qui s'arrête à seulement deux modèles. Aujourd'hui nous testerons donc la version basique du constructeur, la Dual RX 5500 XT EVO.

• Street price actuel de la carte