Alors que les bonnes gens sont occupées à leurs discussions de retrouvailles en famille ou entre amis, le réveillon s’avère bien parti. Entre une guirlande RGB, le repas assurant une bonne alimentation (Corsair, bequiet! ou Seasonic sont pour cela des valeurs sûres) et les bûches 3.0 mieux finies que les ratat'comptoir précédentes, ce sera sûrement le cas de mettre votre vie numérique en pause...

C’était sans compter sur les tribulations d’un vieux monsieur barbu tout habillé de rouge qui, après un joyeux stream de Tomiche (en passant en coup de vent avec une Switch, par ailleurs), est allé frapper à la porte de notre Comptoir. Fort de son heureux anticipé, le vénérable bonhomme s’est laissé aller à une consommation hasardeuse de cocktails concoctés par notre cher barman Guitou, qui les charge autant que ses solos de gratte.

Enfer et damnation ! Entre deux hoquets, le sempiternel Papa Noël a délégué temporairement sa responsabilité au maître des lieux, Pascal le Grand. Mais un chef ne peut pas cheffer sans ses fidèles acolytes, c’est pourquoi l’intégralité de l’équipe rédactionnelle restante s’est retrouvée embrigadée dans l’opération, héritant du nez rouge et du pouvoir de vol des cerfs. Chez nos chers modérateurs, Jordan a décidé de s’envoyer en l’air avec nous, équipé des protections de circonstance, tandis que Gustavo et notre Mitsu préféré sont demeurés au service après-vente du pôle Nord, histoire de superviser les trolls lutins malicieux. Notez que notre septième compagnie est secondée par l'Ours, qui n'a pour le coup même pas eu besoin de voyage pour ce défi !

Le comptoir à la conquête du ciel (colorisé, 2019)

Avec toute cette fine équipe, les fêtes de fin d’année n’ont qu’à bien se tenir ! La BX ayant un peu de mal à démarrer par ces températures hivernales, nous avons dû nous résoudre à reprendre le traîneau traditionnel - et non, Guillaume, nous ne le RGBiserons pas, il n’ira pas plus vite, le rouge actuel suffit ! Passons outre ce léger conflit (de canard) pour se recentrer sur les fondamentaux. Et qui dit fondamentaux de Noël dit aussi chansons, et pour se réchauffer au coin du feu (d’un bon vieux couple Pentium D/ FX 9590), entonnons tous en chœur :

C'est la belle nuit de Noël,

La neige étend son manteau blanc,

Et les yeux levés vers le ciel

À genoux, les petits enfants

Avant de fermer les paupières,

Font une dernière prière.



[REFRAIN]

Cher Pa-pascal Noël,

Quand tu descendras du ciel,

Avec ta BX trop tunée,

N’oublie pas... De visiter nos PC,

Et avant de partir,

Il faudra bien tout relire,

Dehors, des trolls médisent sur toi,

C’est un peu, à cause de moi.... (pardon, pardon...)



Il me tarde tant, que la V2 se lève

Pour voir toutes ses fonctionnalités.

Tous ces belles news, même malgré les grèves

Et qui vous sont destinées...

Petit guide de décodage...

Vous l’aurez compris, toute la dream team des piliers de bar vous souhaite un Joyeux Noël et un excellent réveillon afin de clôturer en beauté cette année 2019 !