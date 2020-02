Le Crystal 280X prend du volume !

Journée des nouveautés chez Corsair avec l'arrivée de deux nouvelles références au catalogue. La première que nous vous présentons vient grossir les rangs de la série Crytal, plutôt réussie et orientée gaming-RGB-grosse ventilation. Nous avons pu découvrir la gamme avec entre autres le Crystal 570X que nous avons testé en 2016 et plus récemment le 280X, petit modèle Micro ATX au look très sympa, mais qui peinait à convaincre par ses performances en refroidissement assez limitées d'origine. Le nouveau venu pompe son design sur ce dernier puisqu'il vient s'ajouter à lignée. Il s'agit du Crystal 680X, gros boîtier E-ATX à double compartiment, comme nous avions pu le voir déjà sur les modèles Air 540 ou Air 740 notamment. Alors, est-ce que le Crystal 680X va nous réconcilier avec la série dont il est le plus haut représentant ? On vous dit ça tout de suite après la présentation d'usage.