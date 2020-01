Le chevalier d'or de cooler Master

Dix ans, oui déjà dix années écoulées depuis la sortie du Cosmos RC-1000. Ce boîtier haut de gamme conçu par Cooler Master, était (est toujours d'ailleurs) massif et très prometteur, mais il n'était pourtant pas dépourvu de défaut. En 2012 il fit son retour en version II. Modernisé, amélioré et toujours très haut de gamme, on lui reprochait son poids et son tarif élevé (sans parler de la version 25th Anniversary plus récente). La version light, apparue pour sa part en 2013, rendait le Cosmos plus abordable et moins encombrant, mais elle manquait toujours d'un petit quelque chose pour en faire un modèle vraiment exceptionnel. Cooler Master récidive cette année en nous proposant sa vision 2017 du Cosmos. Encore plus moderne -bien que le look de la version II passe très bien aujourd'hui- il se pare des matériaux nobles et d'accessoires haut de gamme, et adopte l'esprit Make It Yours lancé par la marque avec le MasterCase 5. Bardé de verre, d'aluminium et de DEL, le Cosmos C700P est-il LE modèle à avoir en ce début d'automne 2017 ? Nous vous proposerons le test complet de ce boîtier d'exception dès qu'e nous aurons réussi à le poser sur le bureau...