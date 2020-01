On se pose une question tout de même... Si on regarde bien le classement des meilleures ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs) ainsi que les 10 meilleures ventes par revenus chez Steam (incluant DLC et autres micro-transactions), on se demande quelle sera le premier titre sorti en 2020 qui pourra chambouler un peu tout ce petit monde, parce que là, c'est toujours la même salade. Et c'est Monster Hunter: World qui cartonne en ce moment sur Steam, notamment du fait de la sortie PC de l'énorme extension Iceborne.

Top Ventes du S.E.L.L. Semaine 01 Semaine 52 # PC PS4 Xbox One PC PS4 Xbox One 1 Les Sims 4 - Édition Standard Call Of Duty: Modern Warfare Call Of Duty: Modern Warfare Les Sims 4 - Édition Standard FIFA 20 Star Wars Jedi: Fallen Order 2 Football Manager 2020 FIFA 20 Star Wars Jedi: Fallen Order Football Manager 2020 Call Of Duty: Modern Warfare Call Of Duty: Modern Warfare 3 Red Dead Redemption II Star Wars Jedi: Fallen Order FIFA 20 Star Wars Jedi: Fallen Order Star Wars Jedi: Fallen Order FIFA 20