On avait déjà pu causer des produits à vocation pro / industrielle du constructeur américain Greenliant lors de l'introduction de sa gamme ArmourDrive EX Series, une famille de SSD profitant de la technologie maison EnduroSLC, déclinée en plusieurs formats - SATa M.2, mSATA, SATA 2,5" et CFast - et conçue pour apporter durabilité et endurance aux environnements qui en ont le plus besoin. L'inconvénient majeur, c'était une limite des capacités disponibles à 256 Go maximum, quel que soit le format, trop peu pour satisfaire convenablement les besoins toujours grandissants de notre époque.

Visiblement, il suffisait d'être un peu patient, puisque voilà que viennent s'ajouter à la gamme EnduroSLC des SSD SATA 2,5" EX Series Industrial Enterprise offrant des capacités désormais entre 800 et 1,92 To, intégrant cette fois-ci aussi un cache DRAM, et affichant une endurance assez sensationnelle pouvant aller jusqu'à 30 réecritures complètes par jour pendant 5 ans - merci la NAND SLC !

Greenliant EX Series G3200 2,5" Industrial Enterprise SSD 800 Go 960 Go 1,6 To 1,92 To Format SATA 2,5" Controleur maison DRAM ouiiii NAND NAND SLC (1 bit par cellule) Technologie EnduroSLC Performances séquentielles Lecture - Écriture Jusqu'à 530 Mo/s - 520 Mo/s Performances aléatoires 4Ko Lecture - Écriture Jusqu'à 70 000 IOPS - 70 000 IOPS Temperature de fonctionnement -45 à +85°C OS Compatibles CentOS, RHEL, Windows Server, VMware ESXi Autre(s) Répartition statique et dynamique de l'usure Fonctionnalité ECC intégrée Protection des données en cas de perte de courant SoC RAID adaptatif pour un basculement (failover) fiable Chiffrement AES 256-bit Chiffrement de bout en bout (CRC local) Effacement sécurisé des données Consommation 7 W Endurance 30 DWPD pour 5 ans Préservation des données pour 10 ans si endurance utilisée < 10%, 1 an si l'endurance est épuisée. TBW et Go / jour 43800 To 24000 Go / jour 52560 To 28800 Go / jour 87600 To 48000 Go / jour 105120 To 57600 Go / jour Garantie 5 ans Fiche technique G3200 EX Series

C'est du SATA, les performances brutes ne peuvent donc voler bien haut, mais leur endurance relativement phénoménale en fait des SSD destinés à bien d'autres types d'abus et de torture informatique dans des environnements assez spécifiques en témoigne une compatibilité OS orientée en conséquence. Pas encore de prix à se mettre sous les yeux, mais il est quasi garanti que ça ne sera pas forcément très optimal pour l'endurance de certains portemonnaies.

Bien sûr, il ne faut pas s'attendre à découvrir ce genre de bestiole de sitôt dans l'épicerie hardware du coin, on ne fait pas vraiment partie du public directement visé, mais une portion du catalogue de l'américain Greenliant étant déjà proposé en France par des distributeurs / importateurs un peu plus spécialisés, rien ne devrait empêcher les G3200 de s'y retrouver également tôt ou tard et donc d'y mettre la main dessus si les besoins (et le coeur) l'ordonnent.

En second-plan, un EX G3200 à base de SLC, et à l'avant un PX G3100 équipé de NAND TLC.