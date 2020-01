Hier, le Khronos Group officialisait son Vulkan 1.2, entraînant des hourras et des vivats d'une assemblée en délire. Dans le lot, AMD était évidemment un acteur comme un autre, mais pas le moins enthousiaste, quand on sait que pendant des mois Vulkan fut un de ses moteurs et de ses alibis pour inciter les gens à acheter rouge, on comprend bien logiquement que le filon est à exploiter... encore et encore. Après le caméléon, AMD a donc publié ses Crimson 20.1.2 bêta, supportant Vulkan 1.2, mais aussi Dragon Boule Z Kakarouge.

Il y a deux bugs résolus. Le premier concerne l'Unreal Engine 4 et des jeux tels que Kovaak 2.0 : The Meta, Tetris Effect et Snooker 19 qui refusaient simplement de se lancer avec la version Radeon Software 2020. Autre bug, quelques cartes de la série RX 5700 embarquées dans diverses configurations pouvaient être sujettes à du reboot lorsque le système sortait de veille pour revenir sur le bureau. C'est en gros à peu près tout.