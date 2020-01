CD Projekt Red avait annoncé son jeu Cyberpunk 2077 pour le 16 avril prochain. Sacré monument attendu et qui en a fait baver des geeks, il a même été soutenu par Nvidia qui en retour a obtenu l'ajout du Raytracing. En avril, belle date, le printemps est là, la sève monte dans les arbres, les poireaux sont verts, un bon moment pour se plonger dans l'enfer d'une ville et d'un jeu qui s'annoncent épiques. Enfin en théorie !

Et puis si on mate le calendrier, en septembre, la sève est redescendue, la fin de l'été approche, laissant derrière lui des arbres grillés et en passe de se plumer rapidement. Mais pourtant il fait souvent meilleur en septembre qu'en avril, aussi il sera compliqué de rester chez soi, même si CD Projekt Red a repoussé le jeu au 17 septembre, sans date précise. Car oui, c'est une manière détournée de vous faire comprendre que Cyberpunk 2077 vient d'être décalé de 5 mois, pour des raisons archiclassiques de fignolage et de jeu voulu parfait par ses développeurs. Inutile de dire qu'avec ces arguments, on attendra réellement un jeu quasi parfait, gare aux gaffes fréquentes dans le milieu, mais rares chez les Polonais !