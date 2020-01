Avec la RX 5600 XT, AMD a certes introduit une carte de plus, mais pas un nouveau design de puce. En effet, les 2304 unités de calcul de la belle font échos aux 2304 de la RX 5700 : vous l’aurez deviné, il s’agit encore d’un Navi 10, mais lequel ? Petit récapitulatif :

Nom de la carte Puce Navi Streaming Processors Taille du bus mémoire RX 5700 XT 50th Anniversary Navi 10 XTX 2560 256 bits RX 5700 XT Navi 10 XT/ XTX RX 5700 Navi 10 XL 2304 RX 5600 XT Navi 10 XLE 192 bits RX 5600 (OEM) Navi 10 XE 2048 RX 5600M NAVI 10 XME 2304

En voilà des références, qui devraient donc permettre aux rouges de limiter au maximum le nombre de die Navi 10 inutilisable : entre les OEM où 1/5 de la puce n’est pas active, et les versions mobiles où la fréquence est fortement réduite, il y a là de quoi refourguer certains modèles moins bien manufacturés que d’autres — une stratégie courante dans le milieu, rappelons-le.

Du côté des autres cartes, les RX 5500 et 5500 XT utilisent un Navi 14, et c’est tout pour le moment : deux références uniquement pour RDNA ! Hé oui, les APU Renoir sont encore sur du VEGA, probablement pour la dernière génération cependant. Dans un futur plus lointain, le « Big Navi », mentionné par Lisa Su au CES, serait équipé d’un Navi 2x... mais cela est loin d’être officiel ! (Source : VideoCardZ)