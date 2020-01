Après les mouvements liés à la finalisation de la version 2004 de Windows, la révision du mode de fonctionnement des différents programme Insider et les fêtes de fins d'années, les équipes de développement de la Raymonde se sont remis au travail pour continuer l'évolution de Windows 10 et de ses applications. Cependant, si le début de la nouvelle version s'annonçait fort avec la build 19536, cette fois le menu sera plus allégé, le livrable de cette semaine se contentant d'améliorations mineures et de corriger quelques bugs, sans toutefois réussir à réparer des problèmes datant de plusieurs mois déjà.

Quels sont les impacts donc ? Une icone s'affiche dans votre barre des tâches si le système de localisation de votre machine est en cours d'utilisation, un outil qui date déjà sur les smartphones sous Android, mais qui peut être pratique pour surveiller quand votre position est envoyée. La partie Détails du gestionnaire de tâches permet de visualiser sous quelle architecture - 32 ou 64 bits - tournent vos applications, et Cortana peut programmer un minuteur ou réaliser des recherches plus complexes sur internet. Pour les corrections de bugs, rien de très critique - pour la majorité des utilisateurs - n'a été pris en charge, ce qui laisse encore et toujours des problèmes lourds, comme le plantage des clés USB 3.0 ou les crashs sur le contrôle de bureau à distance. Espérons que la prochaine build soit plus excitante. (source : Windows blog)

Ne t’inquiète pas, c'est le démarrage le plus dur