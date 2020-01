Première fournée de la nouvelle décade, les Crimson Adrenalin 20.1.1 sont arrivés. Ils améliorent le support du jeu Monster Hunter World Iceborne, mais c'est presque anecdotique au regard de la liste de bugs corrigés. En effet le bip sonore qui se déclenchait lorsque vous lanciez un jeu et Radeon Chill/Radeon Boost et Anti Lag a été enlevé. Il a d'ailleurs été remplacé par quelque chose d'autre, une bonnfamapwal qui vient danser sur le bureau, que ne ferait-on pas pour les geeks adeptes du secouage de steak !

L'indicateur de temps dans ReLive a été désactivé pendant l'enregistrement de la partie. Les contrôles sur la synchro verticale pouvaient disparaitre lorsque Radeon Enhanced Sync était activé, corrigé. La charge CPU pouvait augmenter inutilement lorsque vous invoquiez Advisor, tout comme le processus DuuplicateDesktop, ben ça a été résolu. Le Radeon Software pouvait se fermer ou crasher en sortant de la veille, c'est good là. Les jeux DX9 et DX11 à 120Hz voire plus pouvaient être instables avec des R9 200, R9 300 et Fury, c'est au passé. Des vidéos mjpeg lues à partir de Media Player ou Movie & TV applications pouvaient apparaitre vertes sur les RX 5700. On pourrait continuer comme ça longtemps, mais il y en a tellement que la consultation du changelog est conseillée.