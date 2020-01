Des MX plus durables et une nouvelle série mécanique plus abordable chez Cherry

Corsair avait un peu volé la vedette en annonçant en premier les spécifications de son nouveau K95 RGB Platinum XT pouvant embarquer MX Brown et MX Speed Silver, ce qui laissait à Cherry seulement la tâche de confirmer que tous les interrupteurs MX - Red, Brown, Black et Silver Speed - seront désormais certifiés pour 100 millions de clics au lieu de 50 millions auparavant, sans changement aucun en matière de performances et de qualité des interrupteurs ! Une amélioration obtenue en augmentant la surface de glissement à l'avant de la tige de l'interrupteur, en plus d'avoir désormais huit rails de guidage pour une meilleure stabilité, un système baptisé par Cherry de "Hyperglide" (oui, comme pour les rasoirs).

Enfin, le constructeur a également expliqué avoir optimisé la force de contact des points de contact croisés en or, ce qui aurait permis d'obtenir un taux de rebondissement sous les 1 ms ! Attention, ces améliorations ne concernent pour l'instant que les interrupteurs MX mentionnés ci-dessus, mais Cherry travaille évidemment pour en faire profiter le reste des références de sa gamme, comme les MX Blue et les déclinaisons MX Silent. Ce serait prometteur pour un cru 2020 de claviers plus durables et toujours plus réactifs.

Moins attendue était l'annonce d'une toute nouvelle série d'interrupteurs mécaniques baptisée VIOLA ! Avec celle-ci, Cherry compte s'adresser spécifiquement au marché des claviers mécaniques moins haut de gamme bien en deçà de la barre des 100 €, un marché qui tend parfois encore à lui échapper et où l'on trouve généralement surtout des déclinaisons d'interrupteurs à membranes adaptés pour reproduire le retour tactile et clic d'activation d'un switch mécanique.

La nouvelle série VIOLA, qui compte pour l'instant une seule référence de type linéaire, est entièrement mécanique, mais utilise une nouvelle méthode de contact en "V" dont le brevet est encore en instance. Comme on peut le voir, ce système en "V" fonctionne avec une pièce unique en laiton sur laquelle viendra glisser la tige de l'interrupteur, et permet une activation à mi-chemin de la course avec deux points de contact sur le PCB. Cette méthode permet aussi un diagramme de déplacement de force en deux parties, et dont chaque phase est parfaitement linéaire. À l'image du Cherry MX Red, la course totale est de 4 mm avec un point d'activation à 2 mm nécessitant une force de 45g, en sachant toutefois que 76g seront requis pour achever la course. L'interrupteur est également pensé pour permettre un débordement de la course et une réinitialisation plus rapide.

VIOLA profite aussi des 8 rails de guidage comme pour les MX mis à jour et utilise un boîtier en POM (plus durable et plus cher que l'ABS, à l'image du PBT) pour une meilleure stabilité. Enfin, les interrupteurs ne sont pas soudés en place et pourront effectivement être "échangés à chaud" sans avoir besoin d'un socket particulier ! Côté capuchon rien ne change, on reste sur une tige standard type MX compatible avec tous les capuchons compatibles "MX" sur le marché. Enfin, VIOLA est bien évidemment "RGB Ready", la portion extérieure de son socket POM étant transparente à cet effet.

Cherry avait un prototype de clavier fonctionnel équipé VIOLA (RGB) en démonstration au CES 2020, un modèle que le constructeur considérerait sérieusement pour une commercialisation. En tout cas, les switchs VIOLA seraient de bon augure pour une recrudescence de la compétition sur le segment des claviers sous la barre des 100 euros, qui pourront ainsi plus facilement être vraiment mécaniques et avec des interrupteurs signés Cherry ! (Source)