Après une période un peu calme sur les avancées du développement de Windows, Microsoft relance à pleine vitesse le fonctionnement de son équipe Insider pour sortir de nouvelles fonctionnalités. Mais cette fois, la Raymonde en a profité pour mettre un coup de jeune dans son organisation, surtout pour la branche Fast Ring. En effet, celle-ci recevra maintenant n'importe quelle build qui vient d'être développée, et ce qu'importe la version de Windows 10 dont dispose les membres du programme rapide. Cela signifie que l'OS fenêtré fonctionnera encore plus en mode service, à voir si l'avenir donnera raison à la Raymonde ou non.

Pour ce qui est des évolutions, cette fois les manches sont relevées et plusieurs fonctionnalités sont revues. Les mises à jours fonctionnelles - dont principalement les drivers - sont de plus en plus optimisées, permettant enfin de réduire le nombre d'updates qui se font à des moments inopportuns. Le mode familial pour les comptes Microsoft permet de régler une personnalisation selon le statut des membres, ce qui est gadget, mais peut resserrer les liens familiaux ? L'application téléphone permet maintenant de voir les dernières 2000 photos - ce qui fait déjà un bon chiffre - stockées sur votre smartphone Android - version 7.0 et ultérieures - et les appels pourront être totalement gérés par votre PC via une communication Bluetooth et la version 1903 de Windows 10. Nous ne nous étendrons pas sur la liste des bugs corrigés tellement celle-ci est longue, mais il semblerait que certains persistent toujours depuis quelques mois. Mais en attendant, il est intéressant de voir que la firme de Seattle améliore encore plus activement un OS toujours un peu boudé. (source : Windows Blog)