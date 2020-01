Le G-Sync s'invite sur les dernières TV OLED de LG, et via HDMI !

C'est une première pour des téléviseurs OLED (en omettant l'écran Alienware 55 de Dell), LG a fait valider 5 de ses TV les plus récentes par NVIDIA pour leur obtenir un label G-Sync ! Il s'agit des modèles 55/65E9 et 55/65/77C9, une nouvelle gamme d'écrans OLED introduite au début de l'année lors du CES 2019 pour lutter sur le haut de gamme, notamment face aux équivalents de chez Samsung.

Techniquement parlant, ce sont des de téléviseurs intelligents et connectés fonctionnant sous webOS, et cochant à peu près toutes les cases du moment : dalle ultrafine, 4K UHD, 120 Hz (pour certains) HDR10/HLG/Dolby Vision, contrôle vocal et compatibilité avec les divers assistants mouchards des géants de l'IT, temps de réponse de 1 ms G2G, un input lag relativement contenu, le support du HDMI 2.1 (attention, la norme est toujours en attente de publication) et tout ce que cela implique (VRR, eARC, QMS, etc.). Bref, de belles bêtes justifiant assez le "Oh" dans OLED et qui devraient également être des alliées de choix pour les futures consoles, PS5 ou Xbox Scarlett.

Attention, ne nous laissons toutefois pas leurrer par la mention "NVIDIA G-Sync" désormais gaiement mentionnée par LG. Il va de soi que ces téléviseurs n'embarquent pas de module G-Sync et deviendront en réalité tout simplement "G-Sync Compatible" grâce à une mise à jour de leur firmware, disponible dans les semaines à venir selon les régions. D'autres auront également remarqué l'absence de DisplayPort des téléviseurs LG, alors que le G-Sync est pourtant bien connu pour ne fonctionner uniquement avec le connecteur susmentionné, mais ça aussi c'était avant !

En marge de cette présentation de LG, lors de l'IFA 2019 NVIDIA a donc également annoncé en parallèle l'arrivée imminente d'un nouveau pilote Game Ready qui autorisera les joueurs à profiter de leur écran "G-Sync Compatible" (la question ne se pose pas pour les écrans avec un module "G-Sync" forcément toujours équipé du DisplayPort) via le port HDMI d'une GeFORCE RTX/GTX Turing (uniquement), y compris les moniteurs ou téléviseurs compatibles VRR via HDMI n'ayant pas (encore) été soumis aux tests de validation du caméléon - mais sans garantie aucune.

If you don’t own a LG TV, but do own a display or TV that only supports Variable Refresh Rates via HDMI, you can try enabling HDMI VRR when the aforementioned driver is released. As these displays and TVs haven’t yet been through our comprehensive validation process, we can’t guarantee VRR will work, or work without issue.

Sacrée contre-offensive du caméléon, on comprend maintenant aussi mieux ce qui se cachait en réalité derrière cette "surprenante" ouverture du G-Sync en janvier dernier. Pas si surprenante que ça en fin de compte, car en lâchant ainsi du lest, NVIDIA a réussi à s'inviter sur des marchés qui lui échappaient encore jusqu'à présent, tout en donnant encore plus de visibilité à ses marques et par extension ses produits, son logo étant aussi bien plus ostensiblement affiché que ne l'est généralement la présence d'Adaptive Sync, VRR ou encore FreeSync.

C'est certainement aussi en partie une réaction à l'ouverture relativement récente du FreeSync aux consoles de Microsoft et aux téléviseurs (par exemple chez Samsung), ou à la menace d'une compatibilité des GPU Intel avec l'Adaptive Sync, sans oublier que l'écart technologique n'a de cesse de s'amenuiser entre téléviseurs et écrans de PC. La bataille des "Syncs" s'étend maintenant au salon et ne ferait que commencer. À venir, les bastons de TV Samsung QLED FreeSync vs LG OLED G-Sync Compatible ?

Accessoirement, on pourrait se demander si NVIDIA ne marcherait pas un peu sur les pieds des semi-téléviseurs de luxe BFGD des partenaires en ouvrant ainsi les portes de son royaume aux téléviseurs OLED souvent (un peu) moins chers. Que nenni vous pensez bien, car pour le marketing de NVIDIA la meilleure des expériences reste encore l'une des exclusivités de ses écrans "100% pur G-Sync" ! Mais pour combien de temps encore ?