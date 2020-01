Le mystère du soi-disant nouveau Wraith Prism plus musclé chez AMD aurait finalement été résolu et on comprendrait maintenant pourquoi l’intéressé n'en avait rien dit auparavant : il s'agirait ni plus ni moins d'une contrefaçon venue d'ailleurs ! AMD a rapidement confirmé que le Wraith Prism montrant 6 caloducs au lieu de 4 apparu sur un site asiatique il y a quelques jours est bien une copie non officielle et non autorisée du ventirad original, à ce jour le constructeur n'aurait (encore ?) aucune intention d'introduire une version révisée de la sorte.

Bien sûr, AMD décourage donc tout achat et met en garde sur le danger que peut représenter l'utilisation d'une solution contrefaite n'ayant pas été testée ni validée par la maison pour sa qualité de fabrications et ses performances. Pour l'instant, l'origine exacte de ce "faux" ventirad Wraith Prism n'aurait pas encore été confirmée et l'enquête se poursuit. Rappelons que le vrai Wraith Prism est le fruit d'un partenariat avec Cooler Master, qui manufacture le ventirad pour AMD dans ses propres usines. Voici le communiqué complet d'AMD à ce sujet :