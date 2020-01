Le standard triple rail 3,3V / 5V / 12V en place depuis des années pour l'alimentation de nos PC pourrait prochainement connaître son changement le plus important depuis 1995, Intel préparant le lancement de la plateforme ATX12VO un peu plus tard encore cette année ! Sur le papier, les rails mineurs 3,3V et 5V disparaitraient complètement des futures alimentations qui ne fourniront ainsi plus que du 12V à la cartes mère, cartes graphique, processeur et l'ensemble du matériel de PC. Avec ce changement de conception, le connecteur ATX 24 pins existants des cartes mères sera remplacé par une nouvelle prise 10 pins et le branchement auxiliaire EPS 8 pins (celui généralement à proximité du CPU) deviendra optionnel. Il s'avère que le CES 2020 avait déjà laissé filtrer certaines de ces informations, notamment au stand de FSP qui avait exposé une alimentation exclusivement 12V.

Selon le schéma de la nouvelle conception, le rail 5VSB - couramment exploité pour garder les périphériques USB sous tension - sera remplacé par un rail 12VSB, tandis que l'alimentation USB se fera toujours en 5V. En fait, pour permettre à un appareil de fonctionner, ce sera désormais à la carte mère de gérer intégralement les conversions requises des tensions, par exemple de 12V à 5V. Ainsi, pour le matériel alimenté en SATA - SSD, disques durs, lecteurs optiques - nécessitant une alimentation 5V, le jus sera tiré directement de la carte mère via un nouveau connecteur d'alimentation SATA qui sera intégré à proximité des ports SATA de transfert de données. Un gros changement hardware en perspective...

Néanmoins, pour limiter le risque d'un nouveau débâcle (les exemples d'essais ratés ne manquent pas dans le milieu), le standard ATX12VO n'impliquera initialement que les OEM et assembleurs, étant donné le niveau d'engagement que cela sous-entend pour les futurs PC et leurs composants. Ainsi, plutôt qu'une gestion complexe de deux standards différents en parallèle, il sera effectivement plus facile pour les constructeurs de s'engager pour l'instant avec l'ATX12VO pour un seul type de produit au lieu d'y soumettre leur catalogue en entier. En procédant de la sorte, les compagnies auront le temps d'adopter le standard ATX12VO à leur rythme et de l'intégrer progressivement dans leurs lignes de production avant de démocratiser la chose et de se lancer dans la fabrication des nombreuses références pour le marché au détail du PC DIY.

Le standard ATX12VO est présenté comme l'étape ultime de l'évolution des alimentations ces dernières années, qui avait commencé avec la conversion AC vers 12VDC, pour ensuite continuer avec la conversion 12V vers les rails mineurs 5V et 3,3V, et avec l'ATX12VO cette dernière tâche reviendra désormais intégralement à la carte mère, déjà parfaitement habilitée pour le faire.

Le but du jeu ? Comme souvent, il s'agit essentiellement d'améliorer l'efficacité énergétique de l'ensemble de la plateforme, tout en réduisant les coûts de fabrication, même si ce dernier avantage sera certainement moindre pour un amateur de hardware montant sa propre machine, les OEM assemblant des machines par milliers devraient par contre bien plus en profiter. (Source : CustomPC, via Kitguru)