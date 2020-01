Le Wraith Prism RGB est le fleuron des radbox, et AMD le fournit avec ses puces les plus testicouillues. Top flow, 4 caloducs, du direct touch en cuivre, vraiment il avait bonne tête et des performances tout à fait synchrones avec les plus gros CPU AMD Ryzen. Eh bien manifestement, ce n'était pas assez puisque certains acheteurs en Asie ont été surpris de tomber sur une nouvelle version du ventirad, passée sous silence par AMD. Les dimensions restent les mêmes, le moulin ne change pas, le RGB est là (ouf !), mais il y a désormais 6 caloducs au lieu de 4. Du coup la base s'élargit et il y a plus de processeur en contact avec les caloducs direct touch. Et apparemment tous les caloducs de la base touchent le CPU, donc sont directement efficients. AMD n'a de plus pas du tout changé le numéro de référence.

On a donc assisté, semble-t-il à un renouvellement du Wraith Prism, tranquillou, et c'est tant mieux puisque les 3900X et 3950X ne râleront pas contre un peu plus d'air frais. Ci-dessous les clichés comparatifs pris par XFastest, on y voit le nouveau passage des caloducs dans les espaces situés entre les 4 précédents. Ne vous étonnez pas, à priori on devrait voir de plus en plus de ces révisions sur les CPU haut de gamme AM4. (XFastest via Guru3D)