Ce n'est pas une révolution, mais beaucoup détournaient les yeux de Noctua du fait de ses couleurs dans les tons marron. Il y avait deux écoles, ceux que ça dérangeait, et ceux qui n'en avaient cure. Et donc le hibou le plus populaire de l'IT a entamé un virage en déclinant ses gammes vers du noir complet, ça on le savait depuis le Computex 2019.

C'est donc sans étonnement qu'on découvre que son petit L9a-AM4, low profile de 37mm de hauteur x 114mm de longueur x 92mm de largeur, vient de passer le statut de mise en vente avec le patronyme de Chromax.black. Il conserve ses dimensions originelles, son poids de 465g, sa base en cuivre et ses ailettes en aluminium, mais tout ça peint en noir avec nickel. Pour voir la liste des processeurs compatibles, on vous renvoie directement vers le listing Noctua, extrêmement bien fait et documenté, un modèle du genre pour ceux qui veulent une réponse précise à la question "puis-je le mettre sur mon CPU". Le prix en revanche reste Noctuesque, c'est-à-dire très haut, comptez 49.90€ le bousin, mais parfois on n'a pas beaucoup le choix comme dans l'ASRock Deskmini A300, et on est bien content de pouvoir le placer là où le ventirad AMD est trop haut de quelques millimètres.