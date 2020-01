En novembre, au lancement des Threadripper 3000, AMD avait mis à jour ses pilotes en version 1.11.22.0454. Ils optimisaient les temps de réaction courts avec Windows 10 May 2019 Update, et amélioraient le Ryzen Power Plan, sans oublier la fonctionnalité CPPC2 qui fait office d'aide à cette gestion pour Windows 10. Eh bien voilà qu'AMD a profité du lancement de la RX 5600 XT pour faire un tir groupé, voici donc les pilotes pour les chipsets série 300, 400, 500 et TR4/sTR4, estampillés 2.01.15.2138, tout ce qu'il y a avant les X570 est compatible Windows 7 et 10, tout ce qu'il y a après le X570 incluant ce dernier est compatible Windows 10 uniquement.