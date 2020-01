Certes, c'est très relatif que de dire que l'année 2019 s'est terminée sur une mauvaise note pour le fabricant considérant qu'il a tout de même pu boucler son bilan avec un revenu consolidé de 26,99 trillions de won (environ 20,483 milliards d'euros) et duquel a été dégagé un revenu net de 2,02 trillions (approximativement "seulement" 1,533 millions d'euros,) ! Mais c'est spécifiquement durant le dernier trimestre de l'année que les choses ont dégringolé dans le rouge pour la première fois avec une chute de 30 % des ventes trimestrielles et une perte équivalente à 90 millions d'euros, ce qui fait du coréen SK Hynix le premier producteur de DRAM à conclure un trimestre avec un bilan négatif. Même s'il est positif, le revenu net 2019 mentionné ci-dessous est également inférieur à -87 % à celui de 2018, ouch ! C'était évidemment assez prévisible dans ces conditions de ralentissement du marché et des cours - NAND et DRAM - qui avaient encore beaucoup piqué du nez en 2019 dans la continuité de la tendance entamée début 2018, mais celle-ci semble (malheureusement) s'inverser en ce début de 2020.

Les résultats de SK Hynix montrent aussi que les efforts et artifices déployés par les producteurs pour tenter de ralentir cette baisse inexorable ont jusqu'ici été insuffisants, ou seraient carrément en partie responsables de ce passage dans le rouge chez SK Hynix. En effet, on se souviendra aussi de l'une des dernières analyses de l'évolution de la quantité de bit NAND livrée et du prix moyen par fabricant réalisée par TrendForce, SK Hynix y était bien le seul à avoir affiché une quantité de bit livrée en baisse et une hausse du prix moyen. Néanmoins, il s'avèrerait - selon SK Hynix - que très peu des actions de ralentissement planifiées par le producteur au fil de 2019 sont vraiment entrées en vigueur et le constructeur pointe surtout du doigt la chute importante de la demande, en dépit d'une nouvelle hausse de +8 % des livraisons au quatrième trimestre, toutefois accompagnée d'une énième baisse de 7 % du prix moyen ayant effectivement éliminé tout gain réel.

The company will carry out more prudent production and investment strategies, as complexities and uncertainties still remain much higher than in the past.

As such, the company aims to improve technology maturity rapidly in the process of technology migration and prepare for next-generation products, accelerating cost reduction. - SK Hynix.