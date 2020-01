Tremont arriverait bientôt sur des puces pour micro-serveurs et mobiles ?

Tremont ? Kézako ? Si le terme ne vous est pas familier, pas de panique : Intel l’a dévoilé comme étant le successeur de Goldmon Plus, la microarchitecture présente dans les Celeron et Pentium Silver (eux-mêmes héritant des feus Atom, vous suivez ?). Tout comme Ice Lake (dont, au passage, l’inspiration est claire), il ne s’agissait que d’un paper launch, et encore : aucun modèle n’était annoncé, juste la disposition logique. Nous pressentons une volonté d’alléger au maximum les chaines de production du 10 nm, mais rien ne peut à cette heure étayer notre hypothèse.

En version jolie, Tremont, c’est ça !

Cela pourrait néanmoins être amené à changer, car le noyau Linux mentionne désormais trois familles reposant sur cette microachitecture : Jacobsvill, Elkhart Lake et Jasper Lake. Le second est depuis quelques fuites connu du grand public — une version probablement équipée d’une partie graphique Gen11 —, mais qu’en est-il du reste ? Selon toute vraisemblance, ces puces se destineraient à des SoC pour microserveurs, typiquement des NAS ou équivalents prévus pour les professionnels. Au niveau des dates, il serait surprenant de voir apparaître ces bousins après 2020, mais les entrailles du géant bleu restent souvent impénétrables. Restez couverts, sortez vos moufles ! (Source : NotebookCheck)