En décembre, les cours de la RAM étaient au plus bas depuis que nous les suivons, c'est-à-dire depuis mars 2016. Et effectivement il y avait des prix très intéressants, surtout pour ceux qui voulaient des barrettes de 16Go pièce, mais aussi pour ceux qui voulaient 2x8Go rapides, plus véloces que la DDR4 3200, la DDR4 3600 ayant été popularisée par AMD en en faisant son choix premier pour ses Ryzen 3000. Eh bien regardons ce qu'il en est ce mois de janvier 2020.

Ca remonte et c'est indéniable. Et ça fait une augmentation de la puce de près de 23%, ce qui ne tardera pas à se répercuter réellement dans les tarifs dans les semaines qui viennent. Actuellement la période de soldes étouffe cette remontée des prix, mais ça ne durera pas. À moins que la tendance s'inverse à nouveau prochainement ? En tout état de cause, on ne peut prédire l'avenir, les analystes eux-mêmes s'y cassent souvent les dents, mais si jamais vous aviez besoin de RAM, ne tardez pas trop, car on se plait à rappeler le mois de janvier 2018 où on était à quasiment 5$ la puce, la même qu'aujourd'hui ! Évidemment, janvier 2018 et 2020 ne sont pas du même niveau, rien à voir, mais on n'est pas à l'abri d'une "défaillance" dans les chaines de production, vous savez cet incident qui va bien et qui tombe à pic pour regonfler les prix ?