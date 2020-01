La série de cartes graphiques Xe, bien marketée par Intel comme une aventure croquant enfin à pleines dents le marché des cartes graphiques, n’a pour le moment pas encore vu le jour pour le grand public, outre les annonces d’approvisionnements pour supercalculateurs. Pourtant, avec les ordinateurs portables à base d’Ice Lake enfin dans le commerce, nous aurions pu nous attendre à davantage de communication quant à l’avancement de la série de GPU en 10 nm, mais tel n’a pas été le cas.

Cependant, voilà qui pourrait bien changer. En effet, une vidéo issue du CES et rapportée par Teknological montrait une démonstration d’un Comet Lake (en 14 nm toujours, sic) accouplé avec un DG1, le tout dans un ordinateur portable. De quoi présager des modèles de jeu 100 % Intel, au moins sur ce segment ? C’est cette thèse que vient étayer une fuite GeekBench v5.

Datée du 15 décembre, le bousin n’a pas de quoi faire rêver avec un hexacœur cadencé à 1,6 GHz, mais c’est bien la carte mère Intel Corporation CometLake U DG1 DDR4 RVP qui prend aujourd’hui un sens tout nouveau. Avec 24 unités graphiques détectées, correspondant à on-ne-sait-pas-encore-trop-quoi et une fréquence de 1,15 GHz pour 6 Go de mémoire embarquée détectée, la cible semblerait (avec toutes les pincettes nécessaires à ce genre de présomption) se destiner au marché des joueurs ou des professionnels nécessitant un peu de puissance graphique. Avec un score de 5511, le bouzin approcherait les performances de l’i7-6700 ; testé sur la même plateforme, et également détecté avec 6 Go de mémoire et 24 unités. Erreur de détection, fake des familles ou prototype de présérie ? L’avenir seul nous le dira ! (Source : NotebookCheck)

Intel Xe + Comet Lake, attention à l’équilibrage !