Peut-être qu'ASUS est allé un peu vite en besogne, peut-être s' est-il arrangé avec AMD, toujours est-il que le constructeur a récemment publié un nouveau firmware pour son serveur RS700A-E9-RS12V2 1U et qui aurait très bien pu passer inaperçu si ce n'était pour momomo_us qui a encore une fois pris son temps pour fouiller le document détaillant la mise à jour.

Un coup d’œil bien inspiré, le twitterati ayant eu l'occasion d'y découvrir des détails de 4 références EPYC Rome encore non annoncées par AMD. Certes, la recette serait déjà bien connue, à l'image du reste de la gamme EPYC 7002 "Rome", il s'agirait de nouvelles déclinaisons de la microarchitecture Zen 2 et gravées à partir du 7 nm FinFET de TSMC. Ainsi, ils devraient en principe également profiter du même support de 8 canaux de DDR4 et des 128 lignes PCIe 4.0.

KI? Koi Komment KECHO KECACHE kecher 7742 64c/128t 2.25 / 3.4 GHz 225W 256Mo 6950$ 7702 64c/128t 2.0 / 3.35 GHz 200W 256Mo 6450$ 7702P 64c/128t 2.0 / 3.35 GHz 200W 256Mo 4425$ 7662 64c/128t 2.0 / ? 200W 256 ~6600$ ? 7642 48c/96t 2.3 / 3.3 GHz 225W 256Mo 4775$ 7552 48c/96t 2.2 / 3.3 GHz 200W 192Mo 4025$ 7542 32c/64t 2.9 / 3.4 GHz 225W 128Mo 3400$ 7532 32c/64t 2.4 / ? 200W 256Mo ~3600$ 7502 32c/64t 2.5 / 3.35 GHz 180W 128Mo 2600$ 7502P 32c/64t 2.5 / 3.35 GHz 180W 128Mo 2300$ 7452 32c/64t 2.35/3.35 GHz 155W 128Mo 2025$ 7402 24c/48t 2.8 / 3.35 GHz 180W 128Mo 1783$ 7402P 24c/48t 2.8 / 3.35 GHz 180W 128Mo 1250$ 7352 24c/48t 2.3 / 3.2 GHz 155W 128Mo 1350$ 7F52 16c/32t 3.5 / ? 240W 256Mo ? 7302 16c/32t 3 / 3.3 GHz 155W 128Mo 978$ 7302P 16c/32t 3 / 3.3 GHz 155W 128Mo 825$ 7282 16c/32t 2.8 / 3.2 GHz 120W 64Mo 650$ 7272 12c/24t 2.9 / 3.2 GHz 120W 64Mo 625$ 7F32 8c/16t 3.7 / ? 180W 128Mo ? 7262 8c/16t 3.2 / 3.4 GHz 155W 128Mo 575$ 7252 8c/16t 3.1 / 3.2 GHz 120W 64Mo 475$ 7232P 8c/16t 3.1/3.2 GHz 120W 64Mo 450$

Comme on peut le constater, AMD chercherait assez clairement à étoffer encore un peu l'ensemble de son offre EPYC de haut en bas avec un EPYC 7662 64 cœurs, un EPYC 7532 32 cœurs, un EPYC 7F52 16 cœurs et un 7F32 avec 8 cœurs, de quoi compléter le positionnement de sa gamme à tous les niveaux de prix avec un nouveau choix de caractéristiques intéressantes, et ce alors qu'Intel préparerait une nouvelle vague de Xeon (re)réchauffés pour tenter de faire barrage autant que possible.

En sus, l'introduction de 3 nouvelles références en dessous de la barre des 32 cœurs sera certainement aussi bienvenue maintenant que VMware a quelque peu changé la donne pour l'accessibilité d'une licence pour les machines ayant plus de 32 cœurs - ce qui affectera dans l'immédiat davantage les utilisateurs EPYC que la clientèle des bleus, pour l'instant.

Finalement, la publication du firmware signifie sans aucun doute que le lancement des 4 nouveaux modèles est probablement imminent et leur disponibilité aussi, les EPYC 7662 et 7532 ont d'ailleurs déjà été référencés aux USA respectivement pour 6653,81 $ et 3634,77 $.