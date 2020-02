On sait que ce CPU représentera le fleuron de la gamme Comet Lake-S. Avec ça, le géant bleu espère bien contrecarrer la vie paisible des 3700X, 3800X et surtout 3900X. Justement, ce dernier devrait être la cible la plus proche en termes de performance, aussi on attend ce duel avec intérêt. Pour mémoire, le 10900K est un décacore, traduire par un 10 coeurs et 20 threads, les fréquences devraient être de 3.7 à 5.1 GHz. Là où AMD a du mal en monter en fréquence, Intel devrait y parvenir plus facilement sur tous les coeurs, les Ryzen 3000 ayant des améliorations architecturales lui permettant de s'en sortir malgré son déficit en MHz. Pour rappel le 3900X a 12 coeurs et 24 threads, le tout pédalant entre 3.8 et 4.6 GHz avec 64 Mo de L3.

Tum Apisak a publié des scores sur 3DMark. Le premier concerne Fire Strike et le score Physics, le second Time Spy et son score CPU. Le 3900X a scoré 27137 et 12624 points respectivement pour FS et TS. Le 10900k aurait pointé 28462 et 13142 points pour les mêmes tests. Si cela est vrai, cela pointerait surtout le fait que, comme nous le disions dans la conclusion de nos tests sur les Ryzen 3000, même si Intel garde l'avantage en jeu, cet écart est si anecdotique qu'il ne représente plus l'avantage qu'il représentait autrefois. La vérité sortira une fois les tests réalisés, par CDH par exemple, histoire de tout savoir.