Vous avez pu le suivre en direct avec Titi, la keynote d’AMD s’est déroulée à 23 h hier soir. Devant une assemblée des plus molles rappelant Guillaume à un concert d’Hatsune Miku, Lisa Su a pourtant joué de ses charmes en dévoilant les derniers produits issus de l’architecture Zen2, à savoir les versions mobiles, estampillées Renoir, ainsi que les Threadrippers les plus haut de gamme.

Commençons par les moins gourmands. Alors que les APU AMD sont encore assez timides sur les ordinateurs portables, le passage en 7 nm devrait continuer la reconquête de ce marché. Nous ne vous le cachons pas, un APU 8 cœurs/16 threads dans 45 W, secondé par une carte supposément Vega à 7 unités de calculs a de quoi vendre sérieusement du rêve, surtout couplé à un GPU dédié dans un portable pour joueur. Pour le reste des spécifications, c’est par ici :

P’tit noM Cœurs physiques/logiques Cache Fréuence Base - boost CŒURS GPU Fréquence GPU TDP AMD Ryzen 7 4800H 8/16 12 Mo 2, 9 - 4,2 GHz 7 1600 MHz 45 W AMD Ryzen 5 4600H 6/12 11 Mo 3, 0 - 4,0 GHz 6 1500 MHz AMD Ryzen 7 4800U 8/16 12 Mo 1, 8 - 4,2 GHz 8 1750 MHz 15 W AMD Ryzen 7 4700U 8/8 12 Mo 2, 0 - 4,1 GHz 7 1600 MHz AMD Ryzen 7 4600U 6/12 11 Mo 2, 1 - 4,0 GHz 6 1500 MHz AMD Ryzen 7 4500U 6/6 11 Mo 2, 3 - 4,0 GHz 6 1500 MHz AMD Ryzen 7 4300U 4/4 6 Mo 2, 7 - 3,7 GHz 5 1400 MHz

Notez qu’AMD reprend la bonne vieille stratégie d’Intel consistant à désactiver le SMT pour segmenter sa gamme, un choix pas si délirant sur le segment mobile ou le faible budget de consommation peut avantageusement être redirigé vers une fréquence en boost tenue plus longtemps que sur des cœurs dédoublés. De plus, une technologie nommée SmartShift est de la partie, analogue d’Optimus chez NVIDIA : l’idée est simplement de basculer dynamiquement selon l’application entre le GPU intégré (iGPU) et un GPU dédié (dGPU). Impossible de savoir si cela sera compatible sur les hybrides AMVIDIA, attendons les précisions des OEM pour cela. Enfin, ces APU bénéficient également de la compatibilité LPDDR4X, de quoi laisse ouvert le champ des possibles niveau tablettes et convertibles !

Passons maintenant au fleuron de la gamme : les Threadripper. Sachant que les précédents 3960X et 3970X taillaient littéralement en pièces leurs concurrents, la firme de Su resserre encore l’étau, bien que la nomenclature des deux premiers modèles et la place restant sur le die laissaient peu de doute quant à la présence d’un modèle encore supérieur. Outre la blagounette d’AMD consistant à projeter son graphique sur trois écrans afin d’être sûr de souligner le gain offert par sa plateforme par rapport à celle d’Intel, le produit en lui-même est alléchant. Voir un maximum de 64 cœurs, 128 threads, 288 Mo de cache — certes, L2 + L3 cumulé — des fréquences de 2,9 GHz de base et 4,3 GHz en boost pour un prix de 3 990 dollars... Difficile de lutter, même sous le gargantuesque TDP de 280 W. Pour les plus impatients, il faudra tout de même attendre le 7 février 2020 pour s’en procurer un.

Finalement, que retenir de ces annonces côté CPU ? Oui, il n’y a eu ni Zen3, ni 5 nm, ni 32 cœurs sur socket AM4, ce qui explique peut-être le manque d’animation des participants de la keynote — ou une lassitude des discours trop souvent vides de sens ? – pourtant nous sommes, au comptoir, plus qu’enthousiastes à ces compléments de gammes qui clôturent en bonne et due forme les déclinaisons entamées l’an passé. Tous les joueurs ne sont pas équipés d’un R9-3950X, loin de là, et le marché de la mobilité est un bon moyen de reconquérir une réputation, en sus de leurs revenus juteux... Autrement dit, un bon départ d’année pour les rouges !