Le CES arrive et c'est donc l'occasion pour chaque fabricant d'introduire ses nouveautés prévues pour l'année 2020. Mais au lieu de se pencher sur du gros hardware pour nos machines de guerre fixes en gente acier - ou aluminium - nous irons du côté transportable de la force, avec les annonces de chez Lenovo. L'objectif ici est de réaliser un combo d'enfer entre un PC portable Légion et une toute nouvelle boîte pour mettre un GPU externe : la Legion Booststation Box. Et comme il ne s'agit pas d'une exclusivité à ce PC précis, mais bien d'une boîte universelle sous Thunderbolt 3, elle devient plus intéressante à regarder en détails, tant l'offre reste toujours faible sur ce marché.

Et au menu ce sera aussi léger que les repas de fêtes des deux semaines passées : alimentation ATX de 500 W, longueur maximale de 32 cm pour la carte graphique, possibilité de mettre des cartes à 2,5 slots d'épaisseur... De quoi mettre parmi le plus gros modèles de RTX 2080 SUPER sans soucis, tout en rajoutant des SSD en NVMe et un disque en SATA. De quoi faire rêver, par contre on oubliera le côté transportable facilement, car entre les dimensions de 365 x 172 x 212 mm et un poids de 8,5 kg, nous sommes plus sur un mini boîtier. Mais pour le prix annoncé de 250 $ et une disponibilité d'ici mai 2020, plus des offres bundles avec des cartes graphiques déjà intégrées pour les plus indécis, cela en fait un des boîtiers eGPU les moins chers du marché. (source : Anandtech)