Un déluge. Un vrai déluge. Depuis quelques jours, Comet Lake ne cesse de se dévoiler, à tel point qu'on se demande s'il restera une quelconque information nouvelle à sa sortie - qui, vu la quantité de fuites, ne devrait point tarder.

Cette fois-ci, il s'agit de slides représentant l'intégralité de la gamme. Globalement, le bousin reste cohérent par rapport à la gamme supposée leakant en novembre : un i9-10900K à 10 cœurs / 20 threads atteignant sur un cœur en Turbo Boost Max Technology 3.0 (ça sonne comme une blague, mais c'est bel et bien le terme officiel) l'étonnante fréquence de 5,2 GHz, les 5,3 GHz étant même possibles sous condition de l'Intel Thermal Velocity Boost ! Bref, de quoi se turlupiner sans vraiment avancer, car l'information la plus intéressante se révèle finalement être dans la présence d'un i9-10900 qui n'avait jamais encore été vu avant, toujours à 10 cœurs hyperthreadés, mais "seulement" 5,1 GHz en Ultra Maxi BX Turbo. De quoi relativiser l’absence du suffixe "K", étant donné qu'il semble plutôt difficile de monter au-delà de la fréquence nominale !

On dirait deux fois la même, mais, à y regarder de plus près, en fait non ! Comme les refreshs...

Sinon, nous relevons de petites différences sur le reste de la gamme comme l'i5-10600 qui perdrait 100 MHz de boost tout cœurs pour mouliner à 4,4 GHz, ou l'i3-10100 qui passe à 3,6-4,1 GHz. Si le procédé de base resterait du 14 nm, espérons que cette énième optimisation apporte également des gains en consommation et en fréquence réels pour concurrencer les rouges, sans quoi 2020 se tachera d'une couleur sang très prononcée ! Source : Informatica Cero via VideoCardZ)