Quand le mutisme des sociétés devient pesant, internet et ses communautés se mettent à faire ce dans quoi ils excellent : la création de rumeurs et la publication de leaks. Et bien que nous sommes habitués à voir AMD dans cette catégorie, cette fois c'est chez Intel que nous avons le droit à une petite série de fuites sur le futur des bleus. Après des informations sur les cartes graphiques XE provenant de l'ECC et de la création d'un nouveau socket LGA1200 adapté aux futurs CPU, il s'agit cette fois de la présence sur le net des CPU Core i5-10600 et Core i3-10300, montrant leurs caractéristiques complètes.

Cette nouvelle série sera un énième refresh de l'architecture existante depuis Skylake, dont les améliorations resteront minimes et ces nouveaux processeurs donnent au final une impression de révision des gammes existantes, afin de se placer en face de AMD et de ses Ryzen 3000, voire les futurs 4000. Le Core i5-10600 resterait donc sur un 6c/12t déjà présent, disposant d'une fréquence de base plus élevée de 3,3 GHz (soit 200 MHz de plus), mais d'un turbo plus faible que prévu donné pour l'instant à 4,5 GHz, au lieu des 4,8 GHz annoncé lors des précédents leaks. Pour le Core i3-10300, même principe, la structure 4c/8t est bien là, mais les fréquences rapportées de 3,8 GHz minimum et 4,5 GHz en boost passent respectivement à 3,7 GHz et 4,2 GHz. Un changement étonnant, mais qui peut dépendre de quel boost nous parlons ici : monocore, l'ensemble des cœurs, limité par le TDP... Tant de brouillard sur ces processeurs, il va falloir encore attendre avant d'avoir des informations plus précises sur le sujet. (source : VideoCardz)

Intel va laisser un goût qui sent bon la menthe à première vue, mais qui sera amer et piquant au final