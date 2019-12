Il y a quelque temps, on avait eu vent de leaks concernant les prochains CPU Comet Lake-S desktop 14nm censés débouler autour du mois d'avril 2020. Si vous voulez savoir ce qui avait été leaké, il faut relire ce billet doux. On y constatait que les Core i9 passaient de 8/16 à 10/20 coeurs/threads, que les Core i7 passaient de 8/8 à 8/16 coeurs/threads, que les Core i5 gagnaient l'Hyperthreading passant de 6/6 à 6/12, et que les Core i3 devenaient des quadcores avec hyperthreading.

Tum Apisak, Rogame, et d'autres Twittos ont confirmé à leur façon les specs de 3 d'entre eux. Ainsi les Core i5-10600 seraient cadencés à 3.3/4.5 GHz, Core i5-10400 à 3.5/4.1 GHz et i3-10300 à 3.7/4.2 GHz. C'est un peu différent des fréquences leakées de novembre. Fondamentalement, on sait déjà où se situent tous ces CPU exception faite des Core i5 du fait de l'ajout de l'HT, puisque Comet Lake représente la 4è génération Skylake. Si on avait parié sur une telle longévité pour masquer le 10nm, on n'aurait pas misé un seul centime ! Cela montre à quel point la situation s'est vite inversée sur le secteur des CPU. Et en prime, les Comet Lake S vont devoir non seulement se coltiner les Ryzen 3000, mais aussi les 4000 prévus pour Q4 2020. Le 10nm serait programmé pour 2021, ça ressemble au Titanic, heureusement que les CPU ne sont pas largués à isocoeurs !