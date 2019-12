Depuis le début, le rythme générationnel n'est pas le même chez les APU et Ryzen Mobile d'AMD, ayant systématiquement une génération de retard sur les processeurs desktop et HEDT de même ordre de nomenclature. Ainsi, les "vrais" premiers Ryzen 3000 de l'année furent les APU Picasso 3000G et les Ryzen Mobile PRO 3000U, tous à base de bon "vieux" Pinnacle Ridge 12 nm de 2018 et donc pas grand-chose de commun avec les Ryzen 3000 et Threadripper 3000, lancés un peu plus tard en grande pompe et avec toutes les bonnes choses qu'on peut leur reconnaitre aujourd'hui.

Naturellement, il est donc parfaitement attendu à ce que les prochains CPU à se pointer chez AMD devraient déjà inaugurer la famille Ryzen 4000, à commencer une nouvelle fois par les gammes Mobile et APU si l'on considère qu'AMD conservera le rythme établi. De plus, avec le CES 2020 de janvier qui ne cesse de s'approcher, cela n'a rien de surprenant que les choses commencent à s'agiter un peu, même si ça ne reste que sous la forme de rumeur à traiter en tant que telle, d'autant plus quand c'est Wccftech qui s'y colle après s'être sourcé auprès d'un forum chinois. Alors, quoi de beau ?

Ryzen 4000 Mobile Coeurs / Threads iGPU TDP Concurrent Intel potentiel ? Coeurs / Threads TDP Ryzen 9 4900H 8 / 16 ? ? i9-9980HK 8 / 16 45 W Ryzen 7 4800HS 8 / 16 ? 45 W+ i9-9880H 8 / 16 45 W Ryzen 7 4800H 8 / 16 ? 45 W i7-9850H 8 / 8 45 W Ryzen 5 4600HS 6 / 12 ? 45 W+ i7-9750H 8 / 8 45 W Ryzen 5 4600H 6 / 12 ? 45 W i5-9400H 4 / 8 45 W Ryzen 7 4700U 8 / 8 oui 15 - 45 W i5-9300H 4 / 8 45 W

Voilà, si l'on s'en tient à cette liste - qui ne semble pas non plus tant tiré des cheveux que ça - et que l'on met un instant son statut officieux de côté, il semblerait qu'AMD veuille finalement entrer le marché du processeur Mobile haut de gamme - jusqu'ici encore la chasse gardée d'Intel - et assez en force avec une plateforme spécifique, Zen 2 en main ! Enfin, les fréquences, la taille des caches et la signification exacte des suffixes "H" et "HS" resteraient évidemment encore à découvrir, et quoi de mieux qu'un salon du CES 2020 en janvier pour maintenir le momentum et balancer le jambon mondialement à la presse et au public ?

En attendant, un peu comme pour donner une once de crédibilité à cette fuite, un revendeur en ligne espagnol a jugé bon de se faire un peu de publicité en prélistant 8 nouveaux modèles de laptops ASUS - GA401 et GA502 - à base de Ryzen 7 4800H, 4800HS, Ryzen 5 4600H et 4600HS avec des prix qui vont de 1902 à 1201 € TTC, autant dire qu'il s'agirait là de très grosses machines ! Miam, du lourd en perspective aussi pour les machines portables gaming et de quoi (enfin) définitivement convaincre Dell et les autres OEM encore trop à la botte d'Intel ?

Oh, mais qui voilà ?